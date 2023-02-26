Весна может прийти в Петербург раньше обычного

Синоптики прогнозируют переход от устойчивых морозов к плюсовой температуре в 13 числах марта.
Синоптики сообщили, что начало метеорологической весны в Санкт-Петербурге может начаться уже в середине марта. Об этом сообщают местные СМИ.
Как отметил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, в этом году весна в Северной столице России может наступить раньше обычного - в период с 13 по 15 число. И это раньше, чем обычно. По средним климатическим значениям в городе, переход со стабильных морозов на «плюсы» происходит в 20 числах марта.
Он отметил, что началом метеорологической весны считается дата, с которой в течение пяти дней температура воздуха либо выше, либо равно нулю градусов по одной методике, и десять дней – по другой.
Напомним, что начало календарной весны – 1 марта – город встретит зимней погодой. Однако уже через день начнется оттепель.
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