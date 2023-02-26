Бассейн появится рядом со стадионом «Газпром Арена» и «Лахта Центром»

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Улучшить планируют всю парковую зону вокруг футбольного стадиона на Крестовском острове. В частности, увеличат ледовый каток у стадиона.

Между «Газпром Ареной» и «Лахта Центром» в Санкт-Петербурге проложат роликовые и велосипедные дорожки. Улучшить планируют всё парковое пространство у футбольного стадиона на Крестовском острове, рассказала председатель совета директоров футбольного клуба "Зенит" Елена Илюхина.

«Хотим, чтобы это пространство стало новой визитной карточкой города», — сообщила Илюхина.

Ледовый каток, который находится рядом со стадионом, хотят сделать самым большим в мире, увеличив его размеры до 22,5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, летом на территории планируют сделать открытый бассейн с подогревом. Также там должен появиться пляж и прогулочная зона.