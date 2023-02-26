На Петергофском шоссе трамвай №60 сошел с рельсов

В Северной столице РФ временно изменили движение общественного транспорта по маршруту №60.
Сегодня, 26 февраля, в Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе трамвай, следовавший по маршруту №60, сошел с рельсов. Об этом сообщают СМИ.
В связи с происшествием, в городе изменили движение всех трамваев на время устранения неполадок.
Пока что маршрут №60 общественного транспорта будет следовать в прямом направлении – от ЛЭМЗ по своей трассе, далее от улицы Доблести по проспекту Стачек. В обратном направлении – от Северной верфи по своей трассе.
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