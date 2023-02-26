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Анна Шершнева, Журналист

Фото: © REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

На днях наши санитары терриконов обнаружили под Донецком импровизированную «братскую могилу» боевиков ВСУ, а может и наёмников. Кто их теперь без ДНК-теста разберёт... Ещё месяцев 8 назад они смотрели через прицел на всех донецких, надеясь зачистить под Руину степи Донбасса. И что-то пошло не так.

И не могло пойти иначе, зачистили их самих. Эти боевики были уничтожены в ходе наступления ВС России под Донецком на вражеские позиции. Ребята из штурмовых подразделений недавно наведались в эти места снова и увидели, что погибших никто не забирал, тела истлели там, где были сразу после гибели. В связи с шокирующим содержанием, представить кадры широкой аудитории не имеем возможности. А Киев — это средоточие антинародного режима Зеленского — плюёт в глаза тех матерей, жён, детей, сестёр, невест и просто подруг, которые надеются и верят из последних сил на возвращение своих близких. А потерявшее последние капли совести политическое сборище не хочет даже тела погибших у «клятых москалей» забрать.

Хотим сказать, что практически сразу после зачистки, когда погибших ещё можно было опознать, да и просто предать земле по-человечески, русские бойцы довели до ВСУ, где, когда погибли и как забрать. Дождались лишь гробовой тишины с той стороны. Не нужны Киеву никто из подопечных: ни боевики, ни их родные. А нет, нужны, только в качестве так называемой «временно живой силы», кто начинит собой иностранную технику только для того, чтобы вновь задать работы санитарам наших степных солончаков.