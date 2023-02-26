Экс-министр обороны Латвии Пабрикс заявил, что русские страны должны переубедить латышей, что они против политики Кремля

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс решил «дать совет», как русским в Латвии следует жить, и что доказывать…

Сегодня, 26 февраля, у православных всего мира важный день – Прощеное Воскресенье. Главная традиция этого дня, по мнению священнослужителей, «испрашивать прощение и примириться с ближним накануне Великого поста». Прекрасная традиция, которая освобождает многих людей от «душевной тяжести», да и дает умиротворение, если, конечно, прощение идет от души.

Рига. Утро. Прощеное Воскресенье. Включаю латышское ТВ. На экране экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс с улыбкой, да и с «давлением» поучает русских Латвии, как им следует жить в стране, а главное – нужно доказать латышам, что они против политики России, и против идей Кремля:

«Русским в Латвии сейчас быть нелегко, но покажите латышам, что вы за Украину. Я даже хотел бы сказать, что могу понять, что сейчас быть русским в Латвии нелегко. Потому что мы видим, что большая часть русских в целом, поддерживает политику Путина. И я думаю, что если у нас есть большой миноритет русских в Латвии, мы должны как государство с ними работать, и, скажем так, может быть, протянуть руку. Но я должен сказать русскому обществу Латвии – «Знаете, ребята, в первую очередь это тоже ваш личный выбор». Я историк, посмотрите на послевоенную Германию в Европе – не думаю, что немцам было легко в 1946, 1947, 1948 гг. после войны, например, как туристу поехать в Париж и сказать: «Знаете, но ведь я не участвовал нигде. Я хороший, простой немец. Простому французу просто не хотелось бы слышать немецкую речь… В Латвии сегодня треть русскоговорящих, которые не спешат откреститься от действий российского президента. Я хочу объяснить, как чувствует себя не только русский в Латвии, но и простой латыш, смотря на русских. Латыш принимает Россию, как «страну-агрессора», и русские должны вести себя так, чтобы не дать возможность латышам подумать, что они на стороне России, например, русские должны использовать флаги Украины и заявить – «Я русский, и я за Украину». Русские должны громко обозначить свою позицию, например, отсылая машину на Украину написать – «От русских Латвии». В Латвии есть сейчас недоверие к русским… Русские должны переубедить латышей, что они против политики Кремля».

Я сегодня хотела провести день в спокойствии и прощении – не могу смолчать, потому как родилась я в Риге – «продукт» СССР.

Что русские Латвии, которые тут родились, должны доказывать латышам? Что? А главное – как? Зачем?

Я очень хорошо знаю менталитет латышей – можно доказывать, что угодно, но результата не будет! Для националиста-латыша, с позицией Адольфа Гитлера, «хороший» русский – мертвый русский.

Как доказывать? Клятву Адольфу Гитлеру произнести у латышской Милды (памятник Свободы)? Создать «резервацию», чтобы отделиться от титульных? А, может с благодарностью принимать все оскорбления, например, «если русских больше умрет, то латышскому языку будет легче», «нужно избавить мир от русских вшей»? А может стоит «кланяться» тогда, националисты-латыши сносят памятники Русскому Солдату, который освободил мир от нацистов или же с радостным визгом нестись на шествие латышских легионеров СС?

Что простым латышам сделали простые русские Латвии? Сколько смешанных семей, дружба между русскими и латышами, как я думала… Возможно, лично г-н Пабрикс, как политик, говорит за себя – лично мои латыши до такого не додумаются, чтобы русские в «поклоне» доказывали им свою лояльность. Большинство простых латышей хотят мира, спокойствия, а не межнациональной розни и политических «игрищ».

Если г-н Пабрикс «выучился» на историка, и не забыл эту науку, то почему же вспомнил Германию только в таком ключе – «неприятно французам, датчанам слышать было немецкую речь»… А почему же не вспомнил экс-министр, как встречали ему подобные нацистов с цветами, когда те зашли в Ригу? Почему сейчас открыто говорят многие политики, что «немцы нам ближе, чем русские и мы ждали Адольфа Гитлера»? Нет, не только ждали латышские легионеры СС солдат Вермахта, а «они сражались за Адольфа Гитлера» с удовольствием, уничтожая зверскими методами мирных жителей, между прочим, на чужой территории – Ленинградской, Псковской, Новгородской.

Нет большого секрета, да и никто из большинства политиков Латвии не скрывает, что «русские были всегда злом»… Подобные политики-пабриксы хотят себе в угоду «науськать» русских против России, а потом. Если что «пустить, как мясо».

Когда такие латыши-пабриксы изгалялись над православной верой русскоязычных прихожан – приказом требовали отказаться от Московского Патриархата, который имеет тысячелетнюю историю, то это было «благо»?

Видимо, так, на таких условиях, рабских, «пабриксы-левитсы – домбравы» готовы «протянуть» руку… Никакой националист никогда русскому не протянет руку.

Вчера, националисты-латыши устроили шабаш рядом с Посольством России – притащили куклу, символ русского человека и стали читать наговоры, да «тыкать» иголками-гвоздями в «скульптуры» - нацисты назвали это – «вклад в Украину». Бесовщина, обряд вуду – «благое дело для нацистов Латвии».

Знаете, когда я приезжаю в командировку в Москву, то вижу храмы, церкви, святых… И мне так на душе тепло! И я наполняюсь силой добра! Я смотрю в глаза людей и улыбаюсь им, а они улыбаются в ответ!

Националисты Латвии всеми силами желают «уничтожить» все русское – вырвать клещами из души веру, традиции, память… То, чем живет русский человек!

Ой, как же вы не знаете русскую душу!

Ничего, сейчас напомню, кто такой русский!

Я - русский

Я - русский. Я тот самый "колорад".

Совдеповский отстой, рашист и вата.

Я тот, кто любит водку и парад,

Я отпрыск победившего солдата.

Не радуйтесь, мы не перевелись.

Нас много непривыкших есть от пуза.

Нам человечность прививала жизнь

В палатах умиравшего Союза.

Мы выжили, конечно же, не все.

Но выжившие стали крепче стали.

Мы, русские, трехкратно обрусев,

Из праха вашей совести восстали.

Для нас святое - Родина и мать.

Нас мир боится, потому что знает:

Кому умом Россию не понять,

Тому она привычно объясняет,

Что есть на свете, кроме злой молвы,

Порядочность, достоинство и совесть.

И наше русское "иду на вы!"

Для вас, братва, увы, плохая новость.

Нам стойкости у вас не занимать.

Вы видели уже, как мы воюем.

А если не хотите вспоминать,

Напомним и повторно растолкуем.

Не трогайте Россию, господа.

Запомните: нас бьют, а мы крепчаем.

Услышьте нас, а если нет, тогда,

Тогда мы за себя не отвечаем.

На вшивость нас не стоит проверять.

Заморский парень, ты не есть мессия.

Любезный, не Вьетнам мы, а Россия.

Подумай, с кем ты хочешь воевать.

Подумай, брат, не Босния Россия.

Подумай - и не трогай нашу мать!