KFC теперь в руках у Ижевска, Starbucks у Тимати: как теперь называются ушедшие из РФ западные бренды

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Александр Крохмаль, Журналист

Starbucks уже не тот. А может, Тимати его сделал только лучше? Фото: Global Look Press

С прошлого года многие иностранные компании приняли решение покинуть Россию. Процесс затронул многие сферы, включая общепит, марки одежды и прессу. Российские юридические лица теперь перезапускают бренды и меняют владельцев. Здесь представлена вся информация по поводу общепита, система которого претерпела большие изменения.

Стоит начать с известного бренда KFC. Осенью 2022 года американская компания Yum! Brands начала передачу прав владения на сеть ресторанов быстрого питания ижевскому франчайзи ООО «Смарт сервис ЛТД». По завершении сделки последний получит 70 ресторанов сети и станет франчайзером 1058 партнёрских точек. В декабре польский холдинг Amnest Group заявил о продаже 215 ресторанов KFC, которыми ранее владел по франшизе, ООО «Альмира» за 100 млн евро.

В январе нынешнего года на некоторых столичных ресторанах KFC появились новые вывески. Теперь они стали называться Rostic`s. В пресс-службе «Юнирест» , управляющей брендами «Ростикс» и KFC на территории РФ, отметили, что компания на данный момент тестирует разные варианты логотипов.

Что касается Starbucks, то эта компания приостановила работу 130 заведений в России ещё в марте. Два месяца спустя после этого в организации заявили об уходе из страны. Новыми владельцами кофеен стали рэпер Тимати, российский бизнесмен Антон Пинский и компания «Синдика». В августе название поменялось на Stars Coffee. На логотипе вместо привычной русалки появилась славянская девушка в кокошнике.

Теперь рассмотрим тему, касающуюся Pizza Hut. В начале марта прошлого года Yum! Brands решила приостановить работу своих заведений в РФ. В июле компания сообщила, что процесс выхода с российского рынка продолжается. Права собственности на Pizza Hut передали местному оператору, инициировавшему ребрендинг. Теперь название звучит как «Пицца Н». В Москве и Санкт-Петербурге уже появились такие вывески.

Про «Макдоналдс» знают уже многие. Эта сеть объявила о приостановке деятельности в РФ ещё в марте 2022 года. 16 мая «Макдоналдс» заявил о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал предприниматель Александр Говор. В День России 12 июня в помещениях самого первого в истории страны «Макдоналдса» открылся первый ресторан новой сети. Его название, как известно, звучит как «Вкусно и точка».

Многие пользователи соцсетей интересовались, что же стало в итоге с Coca-Cola. 8 марта организация объявила о приостановке своей работы в РФ. А к концу лету прошлого года стало известно о переименовании российского подразделения Coca-Cola HBC в Multon Partners. Отныне популярный газированный напиток будет продаваться под новым брендом «Добрый cola».