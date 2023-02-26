Доктор Леонид Рошаль, попавший в санкционный список ЕС, находится в реанимации

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Источник: РБК

Леонид Рошаль. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Доктор Леонид Рошаль, в отношении которого накануне были введены санкции Евросоюза, находится в реанимации после операции. Об этом сообщают в воскресенье российские информагентства.

Как написал РБК со ссылкой на Национальную медицинскую палату, президентом которой является Рошаль, госпитализация была плановой. 89-летнему врачу проведена операция по замене сустава.

В свою очередь, «Комсомольская правда», ссылаясь на данные собственных источников, сообщила, что операцию сделали по причине перелома шейки бедра. Также были удалены кисты головного мозга.

В субботу Евросоюз включил Рошаля в свой санкционный список. Причиной этого, как объяснили в Брюсселе, стало его участие в кампании Общероссийского народного фронта по сбору средств для военнослужащих из ДНР и ЛНР, а также его заявления в поддержку СВО.