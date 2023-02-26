Движение трамваев №27 и №29 на пересечении ул. Михайловская и Соболевского проезда восстановлено

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Источник: АГН «Москва»

Восстановлено движение трамваев, следующих по маршрутам №27 и №29 на участке ул. Михалковская. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



В сообщении пресс-службы говорится, что восстановлено движение трамваев в районе остановки общественного транспорта «Соболевский проезд» на пересечении Соболевского проезда и улицы Михалковская.

«Восстановлено движение трамваев на пересечении ул. Михалковская и Соболевского проезда», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что временно задерживается движение трамваев маршрутов №27, 29 в районе остановки «Соболевский проезд».



