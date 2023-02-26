В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности

Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

Источник: АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен, причина – гололедица, гололед, возможен порывистый ветер со скоростью 15 метров в секунду. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Москве и области до утра понедельника из-за гололедицы действует «желтый» уровень погодной опасности.

«Желтый - погода потенциально опасна. Местами на дорогах гололедица. Период предупреждения до 11:00 27 февраля», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье до воскресенья, 26 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, и гололеда. «Желтый» уровень погодной опасности действует до 21:00 вечера воскресенья.

Москвичам рекомендуется быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам - быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию во время гололёда.



