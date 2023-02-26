Врач Доржиев: возвращаясь домой с холода нельзя сразу идти в горячую ванну

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Источник: Pravda.Ru

Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Вернувшись домой с мороза многие стремятся поскорее принять горячий душ, чтобы согреться. Однако делать этого не следует, потому что в таком случае подвергается риску сердце. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев.

Согласно словам эксперта, в холодную погоду периферические сосуды в теле человека сужаются, чтобы сэкономить тепло, в то время как центральные, наоборот, расширяются. Под воздействием же горячей воды начинается обратный процесс, что является шоком для сосудов и всего организма в целом.

Доржиев рекомендует подождать перед приемом душа 20-30 минут в тепле, чтобы организм успел адаптироваться. Он также посоветовал не использовать слишком горячую воду, так как это вредно для кожи.