Четырехлетний петербуржец впал в кому после травмы, полученной на снежной горке

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

ФОТО: pixabay.com

Маленький мальчик катался на арендованной «ватрушке» на горке в районе Российского проспекта Санкт-Петербурга и получил травмы.

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на одной из снежных горок в Невском районе города. Мальчик четырех лет в результате спуска с горы вечером 24 февраля получил тяжелые травмы и был в срочном порядке доставлен в больницу. Как выяснилось, «ватрушка» зацепилась за кустарник и на большой скорости влетела в дерево.

Также стало известно, что тьюбинг, на котором катался мальчик, был арендованный – несмотря на то, что на горке, по словам матери, никто не следит за безопасностью отдыхающих, неподалеку работает ларек, в котором можно взять напрокат надувную «ватрушку».

«Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья граждан, изучит необходимые документы о безопасности использования игровой зоны. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении Прокуратуры Санкт-Петербурга.

У маленького петербуржца обнаружена черепно-мозговая травма, сейчас он находится в коме.