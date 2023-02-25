Депутат Лиепайской думы Рязанова: Дорогие мужчины, поздравляю с днем Советской Армии

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии уже два дня не утихает скандал – депутат Лиепайской думы Людмила Рязанова «посмела» поздравить всех мужчин с днем Советской Армии…

Депутат Лиепайской думы Людмила Рязанова, которая вышла из партии «Согласие», решила поздравить всех мужчин с днем Советской Армии:

«Дорогие мужчины, поздравляю с днем Советской Армии и Военно-Морского флота!»

Этого поздравления было достаточно, что началась травля – нацпатриоты Латвии буквально закидали Людмилу письмами в социальных сетях:

«Неприемлемое для латвийцев поздравление! Особенно сейчас, когда Россия ведет военные действия на Украине, а президент РФ мечтает о восстановлении Советской империи», - прокомментировала слова г-жи Рязановой латвийский публицист Нора Дрике.

Моментально, националисты Латвии выяснили, что ранее Людмила Рязанова не поздравляла латвийцев, например, с Днем Лачплесиса, или с Днем Независимости Латвии, а вот с Днем Советской Армии решила поздравить мужчин – «нелояльная» к политике Латвии дама…

А смелая женщина просто и честно ответила всем «лояльным»:

«Мне 50+ и я родилась в прошлом веке. История очень интересная, не правда ли? Для кого-то это была жизнь, и он считает, что это был праздник. Я же никому не мешаю праздновать Хэллоуин. Больше комментировать не буду!» - заявила Людмила Рязанова.

Браво, Людмила!