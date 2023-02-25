Власти Риги хотят национализировать Дом Москвы

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередная «здравая» мысль пришла в голову латышским националистам – национализировать Дом Москвы, который находится в Риге.

С такой идеей выступил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, представитель Нацблока. Он направил письмо в Комиссию Сейма по национальной безопасности, чтобы «умные головы» нашли способ, как на правовой основе произвести отчуждения Дома Москвы…

Зачем националистам Латвии Дом Москвы в Риге?

Г-н Ратниекс уверен в том, что национализация Дома Москвы отвечала бы интересам национальной безопасности Латвии, учитывая, что здание всегда служило опорой для деятельности РФ в Латвии…

«В нынешних геополитических условиях, определяющих необходимость все более интенсивного использования российскими властями любого доступного им инструмента для оправдания своих действий, существование Дома Москвы продолжает представлять угрозу безопасности Латвии», - заявил вице-мэр столицы Латвии.

Какое отношение пустующий Дом Москвы в Риге имеет к безопасности Латвии – сложно сказать. А вот определенно можно сказать, что, когда Бог раздавал ум, то Эдвардс Ратниекс в очереди точно не стоял!

Судите сами, в 2000 году Дом Москвы был продан Латвией России, в обмен на равноценное в Москве! Я так понимаю, что у Латвии Московская мэрия непременно должна национализировать равноценное здание, которое находится на территории России? Или пусть власти Москвы выставят счет Латвии за все годы использования Дома Москвы в Риге!

Мне реально не совсем понятно, почему правительство Латвии постоянно, что-то забирает у России, или рушит, сносит памятники, которые скреплены международным договором? Разве Латвия воюет с Россией?

Что же получается? Это все смахивает на вторжение Адольфа Гитлера на территорию СССР – вышвыривали людей из домов, казнили несогласных, национализировали здания… Я так вижу, что скоро в Латвии виселицы поставят для несогласных?

Уже власти Латвии «приобрели» санаторий «Белоруссия», «Янтарный берег», которые уж никак не принадлежали этой стране. А теперь и Дом Москвы…

Хочу обратиться к властям России – сколько в период существования СССР было построено домов, предприятий, учреждений на деньги Великого и Могучего? Разве за все власти ЛССР рассчитались? Понимаю, что произошла перестройка, но деньги любят счет! Раз этот вопрос поднимается в Латвии, то и Россия может подумать о том, сколько же им прибалты задолжали, не так ли?

С точки зрения психологии все просто – снесли памятники – сошло с рук, закрыли все русские школы – сошло с рук, даже на рекомендации ООН «плюнули», а теперь до зданий России дело дошло! Что дальше? Ждем, когда русские будут жить в «гетто», как при Адольфе Гитлере… Я интересуюсь…