Депутат Нацблока Латвии перешел к открытым оскорблениям российских политиков

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Когда ничего поделать нельзя, а злость, ненависть распирает человека, то он начинает оскорблять людей, видимо, такой выход энергии… Депутат Нацблока Янис Домбрава открыто назвал российских политиков – «трусами»…

«Я вспомнил историю из своей жизни, когда решил «поговорить» с российским политиком. В свое время депутат от партии Жириновского Калашников во время Парламентской ассамблеи Совета Европы позволил высказаться против стран Балтии. Я пошел поговорить… Он стал ниже травы, испугался меня и сказал, что он так не думает – ему так надо говорить», - заявил националист Домбрава.

Если речь идет о депутате Государственной Думы Леониде Ивановиче Калашникове, то он представляет партию, следуя открытым источникам, «КПСС-КПРФ»…

Ни на секунду не верю словам националиста Латвии, потому как трусость у него в крови, например, как сайгак бежит от журналистов, если те подходят к нему за комментариями – предпочитает «толкать речи» только там, где охраны полно…

Я имела честь быть знакомой с Владимиром Вольфовичем Жириновским и со многими его однопартийцами – уверена, что такой, как нацист Домбрава, простите, «в штаны наложил», но не подошел бы близко к партии ЛДПР!

И, где доказательства его беседы с г-ном Калашниковым? Почему раньше молчал?

Я бы посоветовала такому нацпатриоту Домброве узнать лучше россиян, да и хорошенько подумать, прежде чем нести откровенную чушь!