В Петербурге построят храм, в котором увековечат память жителей и воинов блокадного Ленинграда

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Фото: canva.com

Внутри храма планируется установить экран, на котором будут показываться 600 тысяч имен и фамилий блокадников.

Иерей Артемий Наумов рассказал, что в Санкт-Петербурге планируется возведение нового храма святой равноапостольной Нины на пересечении Козловского переулка и Бухарестской улицы.

Будущий настоятель рассказал, что закладной камень установят в конце января следующего года. Сейчас церковное сообщество и архитекторы согласуют идеи и решения, которые применят во время строительства.

Из предлагаемых идей – установка большого экрана, на котором в бегущей строке будут перечисляться имена погибших во время блокады ленинградцев. От общего количества умерших сейчас известно более 600 тысяч имен и фамилий, из них около 300 тысяч уже записана, и работа в этом направлении продолжается.

Есть идея установить в стены или основание храма капсулы с землей, взятой из мест основных сражений. Помимо этого, предлагается установить мемориальные доски со стихами и прозой о знаковых событиях того времени.