Общественная организация выяснила, что 40% сметаны на полках магазинов не соответствуют ГОСТу

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: canva.com

Один из производителей не использует молочный жир в своей продукции.

Члены организации «Общественный контроль» проверили сметану в нескольких магазинах Санкт-Петербурга на соответствие государственным стандартам. Однако 40 процентов проверенных в лаборатории продуктов не прошли проверку.

«Согласно результатам экспертизы, проведенной в государственной аккредитованной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург», 40% проверенных образцов не соответствует требованиям ГОСТ 31452-2012, а один образец и вовсе не имел в составе молочного жира», – указали активисты.

К примеру, «Молочный терем» содержит меньше жира, чем заявлено, а также обладает необычным вкусом и запахом, а в Калужской сметане марки «%» показатель жирности составляет 12 процентов, вместо 15-ти заявленных. Но наиболее фальсифицированным продуктом оказалась сметана «Степь родная», которая продается лишь за 96 рублей в 800-граммовой упаковке. Эксперты не нашли в образце следов молочного жира, который должен присутствовать в сметане.