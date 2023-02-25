Депутат Госдумы Горячева пытается спасти репутацию «Новых людей» в Петербурге

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Фракция «Новые люди» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга теряет поддержку среди горожан на фоне одобрения закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ). Спасти их репутацию пытается депутат Государственной Думы Ксения Горячева.

«Новые люди» также выступили за принятие поправок в закон, которые поставят свыше 160 исторических зданий в квартале «Нарвская застава» под угрозу сноса. Демонтажу может подвергнуться и знаменитая школа, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов неприятно удивил противников сноса исторических зданий. Он заявил, что городу необходимы обновление и развитие, однако сделал это уже после принятия скандального законопроекта. Жителям Петербурга не понравилось, что Павлов высказался за всех горожан.

На скандал обращала внимание депутат Госдумы Ксения Горячева. Она отмечала, что петербургский парламент не публикует приложения к законопроекту и не сообщает подробности о каждой постройке, подлежащей сносу. В документе также не указывается, какие дома появятся на месте уничтоженных. В то же время парламентарий подчеркнула, что закон затрагивает интересы всех горожан.

Спустя некоторое время помощник Ксении Горячевой Наталья Гончарова начала восхвалять закон о КРТ. Это происходит на фоне грядущих муниципальных выборов в Петербурге в 2024 году. При этом на прямой вопрос о своем отношении к КРТ Гончарова не отвечает.

Скандалы вокруг закона о КРТ и «Нарвской заставы» все сильнее убеждают петербуржцев, что «Новые люди» стали лишь продолжением партии власти. Скорее всего, на фоне этого они не получат поддержку на будущих выборах в Северной столице.