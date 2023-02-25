Идет очередной циклон: метель и ветер в Петербурге сменит оттепель

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: canva.com

Синоптики прогнозируют в Северной столице России холодные ночи до конца февраля, однако в последний день месяца горожан ожидают «плюсы».

В Санкт-Петербург в последнее воскресенье февраля придет новый циклон, который принесёт сильный ветер и метель перед очередной оттепелью. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщил синоптик Александр Колесов, морозы, которые наблюдали жители города на этой неделе, сменит плюсовая погода, сформированная под влиянием циклона, который движется на город со стороны Беларуси.

Таким образом, в ночь на воскресенье, 26 февраля, в Северной столице РФ начнет усиливаться северо-восточный и северный ветер, его скорость достигнет 8–13 м/с, а на побережье Ладоги и Финского залива порывы могут дойти до 15–18 м/с.

Кроме небольшого снегопада, на город может обрушиться метель, но это природное явление не задержится надолго – уже со следующей недели синоптик прогнозирует потепление.

В понедельник, 27 февраля, ожидается очень холодная ночь, но как только циклон начнет уходить на восток, осадки прекратятся, ветер станет слабее и температура повысится до –10...–12 градусов. А вот последний день февраля принесет в город оттепель.