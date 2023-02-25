Стрелку, ранившему ОМОНовца в Петербурге, предъявили обвинение

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Фото: canva.com

Правоохранители проводят обыск в доме у обвиняемого.

Мужчине, который открыл стрельбу в центре Санкт-Петербурга и ранил сотрудника ОМОНа, предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

Отмечается, что 51-летнему любителю пострелять предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса РФ - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Оперативники провели осмотр места происшествия, откуда изъяли два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.

Сейчас обыски проходят у мужчины дома.

Напомним, что утром, 24 февраля, житель города в ответ на требования сотрудника ОМОНа о прекращении нарушения общественного порядка, выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.