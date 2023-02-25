В Петербурге за сутки зафиксировано более 1100 случаев заражения COVID-19

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Фото: canva.com

Перебороть коронавирус смогли 1077 человек, шестеро скончались.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1162 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 81 человек был госпитализирован, сообщает Петроград.ру со ссылкой на Общественный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди выздоровевших – 1077 жителей Северной столицы. Тем не менее, шесть человек не смогли справиться с осложнениями болезни и скончались.

Всего в России с 24-го по 25-е февраля зафиксировано свыше 11 тысяч новых случаев заражения SARS CoV-2.