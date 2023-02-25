Губернатор Петербурга поздравил своего предшественника Полтавченко с 70-летием

Напомним, что Георгий Полтавченко занимал должность губернатора Северной столицы России в период с 2011 по 2018 годы.
Глава администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с 70-летием председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
«Вы посвятили себя служению Отечеству, ярко проявили себя на ответственных государственных постах», - говорится в поздравлении.
Беглов также отметил большой вклад Полтавченко в развитие города за годы работы на посту губернатора.
«Во многом благодаря Вам принято решение о строительстве Центра серийного машиностроения и логистики Корпорации, создан производственный кластер для подготовки кадров», - подчеркнул губернатор.
Беглов пожелал Полтавченко новых трудовых свершений на благо России и Санкт-Петербурга.