Губернатор Петербурга поздравил своего предшественника Полтавченко с 70-летием

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Напомним, что Георгий Полтавченко занимал должность губернатора Северной столицы России в период с 2011 по 2018 годы.

Глава администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с 70-летием председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Вы посвятили себя служению Отечеству, ярко проявили себя на ответственных государственных постах», - говорится в поздравлении.

Беглов также отметил большой вклад Полтавченко в развитие города за годы работы на посту губернатора.

«Во многом благодаря Вам принято решение о строительстве Центра серийного машиностроения и логистики Корпорации, создан производственный кластер для подготовки кадров», - подчеркнул губернатор.

Беглов пожелал Полтавченко новых трудовых свершений на благо России и Санкт-Петербурга.