Росздравнадзор: цены на жизненно важные лекарства выросли на 0,5 процента

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Источник: РИА Новости

лекарства, фото: Alexandr Romanchenko/globallookpress.com

Препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов подорожали на 0,5 процента в январе-феврале и сохранили показатели увеличения цен со статистикой прошлого года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

«По данным мониторинга, в январе - текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года», - информировали из федеральной службы.

Ранее в Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците антибиотиков: поставки и выпуск продолжаются, в аптеках препараты есть.