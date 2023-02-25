Минстрой одобрил строительство Витебской развязки в Санкт-Петербурге

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Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Помимо этого, в Северной столице России пройдет обновление коммунальной инфраструктуры.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России одобрило заявку властей Санкт-Петербурга на обновление коммунальной инфраструктуры города, приобретение подвижного состава, а также строительство Витебской развязки. Об этом сообщает издание ALLNW.

Как сообщил губернатор Северной столицы РФ Александр Беглов, все новые разрешения на строительство жилья в городе выдаются в одновременной увязке со строительством объектов социальной инфраструктуры. В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин подчеркнул, что крайне важно параллельно со строительством домов формировать необходимую инфраструктуру.

«Для обеспечения этих условий и системного развития Санкт-Петербургу одобрены заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава и строительство Витебской развязки, которая позволит подключить Западный скоростной диаметр к Широтной магистрали скоростного движения», - сказал глава Минстроя России.

Беглов же добавил, что в 2025 году в городе уже начнется плановое строительство – специалисты начнут возводить те объекты, которые необходимы Петербургу и его жителям.