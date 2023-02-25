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Политические деятели на Западе годами не предавали огласке процессы, происходящие на Украине с 2014 года, так как не были заинтересованы в мирном урегулировании предпосылок к текущему конфликту. Об этом сообщил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

Политики Запада годами мирились с провокациями конфликта на Украине, отметил Штрахе. Он напомнил, что в 2014 было насильно свергнуто украинское легитимно избранное правительство, а европейские политики молчали, когда могли сказать «стоп».

Ранее американский журналист Хосе Вега заявил, что США подорвали «Северные потоки», чтобы Германия продолжила поддерживать Украину в конфликте.