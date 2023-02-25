Глава Крыма Аксенов заявил, что Россия должна продолжить наносить удары по инфраструктуре Украины после слов Зеленского

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press;

В своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов написал, что ВС РФ необходимо продолжать нацеливать удары на инфраструктуру Украины для лишения Киева доступа к информационному полю.

Глава Крыма выразил уверенность в том, что наносить удары по украинской инфраструктуре надо для того, чтобы как минимум лишить власть технической возможности засорять высказываниями эфир и мозги людям.

«Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, Зеленскому не видать как своих ушей», - сообщил Аксенов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Киева к осуществлению планов по «возвращению» Крыма.