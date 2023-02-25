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Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада

, 12:22 Источник: АГН «Москва»

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

В материале уточняется, что городские службы продолжают уборку от выпавшего снега улиц, тротуаров, общественных пространств и территорий дворов, проводится сброс снега и чистка крыш многоквартирных домов, водостоков, водоприемных колодцев.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что «за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 4 см, за день выпадет еще до 2 см снега, в ночь на 26 февраля снегопад может усилиться».

Он отметил, что в уборке задействовано необходимое количество снегоуборочной и другой техники.


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