В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и гололедицы

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Источник: АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и гололедно - изморозевых отложений объявлен в Москве и Подмосковье 25 февраля. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Желтый - погода потенциально опасна. Гололедно - изморозевое отложение, местами налипание мокрого снега, гололед. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 25 февраля», - говорится в сообщении.

До вечера воскресенья, 26 февраля в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 21:00 вечера.



