Эксперт Артемьева: банк может наложить блокировку на транзакцию для разбирательств при поступлении или списании крупных сумм

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Источник: RT

В беседе с RT специалист Ксения Артемьева пояснила, какие финансовые операции привлекают внимание службы финансовой безопасности банков, при этом возможна блокировка банком клиентских средств.

Как рассказала эксперт, для предотвращения мошеннических действий и для исполнения налогового законодательства России все кредитные организации отслеживают такие действия своих клиентов как проведение более 30 операций в день, зачисление безналичных средств между физлицами на сумму более 100 тыс. рублей в день или 1 млн. рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, проводя такие финансовые операции клиент рискует попасть под блокировку или разбирательство с банком.

Если по счёту есть поступления или списания крупных сумм, банк вправе затормозить транзакцию на 2 дня для разбирательств и запросить документы такой операции.

«Например, это может быть договор купли-продажи. Поэтому, если вы ожидаете или собираетесь перевести сами крупную сумму, напишите об этом в поддержку, предупредите их заранее, укажите причину и заранее позаботьтесь о подтверждающих документах, если у банка всё-таки возникнут вопросы», — советует эксперт.

Ксения Артемьева предупреждает, что служба финансовой безопасности обращает внимание и на другие операции: вывод нескольких крупных сумм подряд на разные счета, перевод денег адресатам, которые ранее уже скомпрометировали себя сомнительными операциями перед банком, запутанные, бессмысленные операции вроде быстрых зачислений и списаний.

Собеседница RT заявила, что «во всех этих случаях банк может наложить блокировку на транзакцию для разбирательств», запросить подтверждающие документы, советует не отказываться «предоставлять банку подтверждающие документы, по возможности предупреждайте о грядущих операциях, которые могут показаться сомнительными».



