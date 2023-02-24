Посетительница Петергофа угрожала смотрителю пистолетом

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Фото: Canva

Девушка требовала закрыть дворец и вывести оттуда всех людей.

В петербургском музее-заповеднике Петергоф неизвестная женщина угрожала смотрителю оружием с требованием закрыть дворец. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в музей женщина попала в составе экскурсионной группы. В одной из комнат она дождалась, когда посетители ее покинут. После она достала предмет, похожий на оружие, и направила его на смотрителя.

При этом женщина требовала, чтобы дворец немедленно закрыли. Сотрудник службы безопасности учреждения заметил инцидент по камере и вызвал группу быстрого реагирования, которая прибыла на место происшествия через пару минут.

Нарушительницу порядка задержали и увезли в отделение полиции.