Министр строительства России провел инспекцию строящейся Новой Сцены Театра Европы

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Фото: Фрагмент видео на YouTube

Там будет трансформируемая площадка на 675 мест.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин осмотрел стройку будущей Новой Сцены малого драматического театра Санкт-Петербурга, сообщает brif.news.

У Театра Европы появится площадка, которая сможет трансформироваться и будет вмещать 675 зрителей. Также там будет дополнительный зал для репетиций. В планах добавить туда также ТВ-студию, чтобы творческий коллектив театра мог записывать видео, аудио текстов и музыкальные композиции.

«Получены все необходимые технические условия для подключения здания к инженерным коммуникациям», — отметили в Минстрое РФ.

Проект начали реализовывать в конце 2021 года в рамках программы «Развитие культуры» Министерства строительства и ЖКХ России.