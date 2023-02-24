Министр строительства России провел инспекцию строящейся Новой Сцены Театра Европы

Там будет трансформируемая площадка на 675 мест.
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин осмотрел стройку будущей Новой Сцены малого драматического театра Санкт-Петербурга, сообщает brif.news.
У Театра Европы появится площадка, которая сможет трансформироваться и будет вмещать 675 зрителей. Также там будет дополнительный зал для репетиций. В планах добавить туда также ТВ-студию, чтобы творческий коллектив театра мог записывать видео, аудио текстов и музыкальные композиции.
«Получены все необходимые технические условия для подключения здания к инженерным коммуникациям», — отметили в Минстрое РФ.
Проект начали реализовывать в конце 2021 года в рамках программы «Развитие культуры» Министерства строительства и ЖКХ России.