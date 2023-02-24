Забавы братьев в Петербурге закончились для одного из них тяжелыми травмами и многочасовой операцией

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Фото: Canva

Один из мальчиков случайно разбил стекло на двери, которое изрезало ему голень, в связи с чем он потерял много крови.

Специалисты Педиатрического университета Санкт-Петербурга спасают жизнь ребенка, который получил серьёзные травмы во время игр с братом. Об этом передают СМИ.

Отмечается, что 8-летний мальчик попал в больницу с резаной раной правой голени, оттуда его перевезли в клинику

Педиатрического университета. Во время игр с братом пострадавший разбил стекло двери, в связи с чем получил ранение и сильнейшее кровотечение.

Увидев, что мальчик находится в тяжёлом состоянии, врачи детской больницы решили проконсультироваться с коллегами из клиники, впоследствии было решено доставить его туда. На момент перевода ребенок находился в тяжёлом состоянии, отмечалось продолжение кровотечения, констатирована кома.

Операция по восстановлению жизнеспособности изрезанной ноги продолжалась более семи часов. Врачи провели хирургическую обработку ран, выполнили аутовенозную пластику подколенной артерии и вены и шов мышц. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Специалисты не исключают, что вскоре придётся провести ещё несколько операций.