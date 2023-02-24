Кот, отбывавший наказание вместе со своим владельцем, вышел из тюрьмы и ищет новый дом

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unplash.com

Мексиканские власти решили найти новый дом для кота, освободившегося из тюремного заключения. Питомец породы сфинкс принадлежал крупной преступной группировке. После арестов членов небезызвестного картеля Синалоа кот находился в заключении вместе со своим владельцем Эрнесто Пиньоном.

«Кот очень общительный, в отличной форме и без инфекций», - говорит директор по экологии Сьюдад-Хуареса Сезар Диас. Есть только татуировки. Полицейские готовятся передать питомца в приют, где ему подыщут подходящую семью. По поводу хозяина сфинкса известно следующее: преступник совершил побег в результате январского тюремного бунта. Тогда из заключения сбежали 25 осуждённых. Кот же остался за решеткой, теперь его передадут сначала в приют, а потом постараются найти готовую его принять семью.

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