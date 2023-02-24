Дети - герои наших дней

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Крылатая фраза, что в жизни всегда есть место подвигу, нередко весьма актуальна в наши дни, причем не только в зоне проведения СВО

Вот лишь несколько примеров, как наши дети демонстрируют, что в России растет поколение, достойное подвигов своих предков.

Алексей Котельников из Свердловской области спас от нападения нетрезвого мужчины своих друзей. Несмотря на превосходившие силы нападавшего, Алексей отстоял честь и достоинство своих близких. За свой храбрый поступок он награжден золотым нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» I степени «Юнармии».

А Вадим Тедеев из села Ленинское Еврейского автономного округа вместе с другом спас женщину из горящей квартиры. Награжден памятной медалью «За проявленное мужество» и медалью «За содружество во имя спасения».

Не испугался пожара и Макар Шатунов из села Талдан Амурской области. Узнав, что в горящем доме находится три газовых баллона, Макар с одноклассником бросились в горящий дом и вытащили их. Благодаря ребятам удалось избежать трагедии и гибели людей.

8-летний Егор Березиков-Романов из села Евгащино Омской области тоже помог предотвратить беду. Возвращаясь из школы, Егор увидел, как горит трава и огонь подбирается к дому. Егор стучал во все двери дома, чтобы предупредить об опасности. Вместе с хозяйкой одной из квартир он принялся тушить возгорание самостоятельно, позже прибыли пожарные — и огонь был ликвидирован полностью. За свой отважный поступок Егор награжден памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» и дипломом номинанта IV Омской региональной премии («Народный герой») в номинации «Юность».