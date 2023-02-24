Туристы в Петербурге стали чаще останавливаться в отелях, а не на съёмных квартирах

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

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Цифра загрузки гостиниц и отелей приблизилась к допандемийному уровню.

Путешественники, которые приезжают в Санкт-Петербург, больше не отдают предпочтение съёмному жилью, а чаще останавливаются в отелях и гостиницах, пишут петербургские СМИ.

В 2022 году отели Северной столицы были заполнены примерно на 60-65%, что немногим меньше уровня 2019 года, когда ещё не было пандемийных ограничений. Тогда показатель загруженности составлял в среднем 70%.

Туристы стали на 15% чаще останавливаться в отелях «три звезды». Четырёхзвёздочные гостиницы встречали на 8% больше приезжих, а жилье на «пять звёзд» тоже прибавило показатели по загруженности, но всего на 5%.

При этом сервис по поиску посуточного съемного жилья эту статистику не подтверждает. Там наоборот зафиксировали рост спроса на апартаменты в два раза. Ресурс объясняет это выгодными условиями, ведь снять квартиру можно примерно в два раза дешевле, чем номер в отеле. В среднем апартаменты обойдутся в 2,7 тысяч рублей в сутки.