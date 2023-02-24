По факту гибели ребенка при катании на тюбинге в Москве возбуждено уголовное дело

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Источник: АГН «Москва»

По факту гибели ребенка при катании на тюбинге на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По сообщению пресс-службы, трагедия произошла 23 февраля, при спуске с горы на необорудованном склоне в парке Покровское-Стрешнево восьмилетний мальчик врезался в дерево, был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице.

В настоящее время ГСУ СК России по г. Москве проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются свидетели.

«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», - говорится в сообщении пресс-службы.









