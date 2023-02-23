Салют, приуроченный 23 февраля, проведут на Петропавловской крепости

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Елена Соколова

Фото: Canva

Фейерверк в честь Дня защитника Отечества запустят в девять часов вечера.

В Санкт-Петербурге прогремит праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Его организуют специалисты из министерства обороны Российской Федерации.

Салюты будут запускать со стен бастионов Петропавловской крепости над Невой. Сначала будут звучать холостые выстрелы пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, а после используют орудия Д-44 и МТ-12 «Рапира».

Представление будет состоять из тридцати залпов. Их произведут военнослужащие Западного военного округа. В том числе залпы прозвучат в одно время еще в четырех российских городах: Москве, Смоленске, Туле и Калининграде.

Всего по России для салюта задействуют 95 пусковых установок, которые запустят в небо семь с половиной тысяч специальных фейерверочных зарядов. Отмечается, что в мероприятии будут принимать участие 250 военнослужащих ВС РФ.