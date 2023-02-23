 Колхозная культура: директор петербургского «Манежа» Ялова скупает российские сельхозземли в интересах экс-руководителей СБУ

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На минувшей неделе вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский назначил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Событие вызвало широкий резонанс в обществе, так как она является родственницей экс-президента Украины Петра Порошенко, принимавшего непосредственное участие в организации так называемого Евромайдана и спонсировании неонацистских группировок. Ялова приходится родной сестрой жене старшего сына Порошенко.

В Смольном произошедшее предпочли не замечать, игнорируя вопросы горожан и общественных деятелей. Вероятное объяснение такой позиции ранее обнаружили журналисты - скромная бюджетница Ялова проживает по соседству с дочерьми губернатора Александра Беглова в элитном ЖК «Парадный квартал», где стоимость квартир превышает 100 миллионов рублей. Но как оказалось, это не все имущество Яловой. Протеже Пиотровского активно скупает земли российских сельхозпредприятий после рейдерских захватов связанными с украинскими олигархами и СБУ компаниями. На 2021 год она владела землей, где поместилось бы пять княжеств Монако.

Как за бесценок купить небольшую страну

Ранее Анна Ялова не занимала руководящих должностей, в связи с чем свое имущество и доходы не декларировала. Но этим приходилось заниматься ее мужу - чиновнику Дмитрию Ялову. В декларации за 2021 год можно увидеть их квартиру в «Парадном квартале» площадью свыше 174 квадратных метров, а также сразу десять огромных участков общей площадью свыше 1100 гектар.

Согласно декларациям, эти участки появились у Анны Яловой в 2019 году, к тому моменту она уже три года работала замдиректора «Манежа». На портале «Торги России», где проводится распродажа имущества банкротов, нам удалось обнаружить лот из десяти позиций по продаже земли. Площадь всех продававшихся участков точно совпадает с площадью участков, указанных в декларации Яловых. Торги проводились как раз осенью 2019 года. Несмотря на внушительную площадь, Яловой вся земля досталась всего за 700 тысяч рублей, по какой-то причине на торги более не заявился ни один участник.

Как указано в информации к лоту, участки расположены в Шипуновском районе Алтайского края. На продажу они были выставлены после банкротства компании «Шипуново-Агроинвест», но изначально сельхозугодия принадлежали колхозу Красный пахарь. Компания «Шипуново-Агроинвест» является дочерним предприятием агрохолдинга «Разгуляй». Холдинг обанкротился в 2017 году, следом банкротству подверглись и дочерние компании, в том числе «Шипуново-Агроинвест».

«Разгуляй» появился в 90-х годах и получил известность своими рейдерскими захватами сельхозпредприятий по всей России. Земли скупались подставными компаниями якобы с целью инвестиций. Под эти цели в банках брались многомиллионные долларовые кредиты, после чего фиктивные юрлица банкротились, а деньги просто исчезали.

Земли алтайского колхоза также скупались при весьма странных обстоятельствах. «Разгуляй» планировал скупить значительно больше угодий, взамен обещая инвестировать 1,3 миллиарда рублей. Но власти региона вовремя остановились. Они отметили, что на уже переданных землях «Разгуляй» никакой заметной деятельности не ведет, а значит, передавать иные территории нет смысла.

Есть весомые основания полагать, что банкротство «Шипуново-Агроинвест» также было искусственно режиссировано. В пользу этого говорит тот факт, что истцом по банкротству выступило некое юрлицо «Силаев и Партнеры», зарегистрированное в Москве в конце 2014 года. В Нижнем Новгороде имеется юридическая компания с аналогичным названием, но нам не удалось обнаружить ни одной связи между ними.

Более того, у московского юрлица отсутствуют какие-либо иные признаки деятельности, кроме участия в банкротстве «Шипуново-Агроинвест». Незадолго до банкротного иска у фирмы «Силаев и Партнеры» сменился владелец, ей стала некая Алина Синяговская, выпускница Киевского национального экономического университета. И это при том, что годом ранее девушка искала работу секретарем или офис-менеджером.

Проблемы у «Разгуляя» начались в 2014 году, когда был арестован основатель холдинга Игорь Потапенко. Ему предъявили обвинение в мошенничестве на 22 миллиарда рублей. Информация об итоговом приговоре Потапенко в открытом доступе отсутствует. Ну а в 2019 году земли колхоза Красный пахарь вдруг купила замдиректора «Манежа» Анна Ялова. Приобретение, мягко говоря, неоднозначное и далекое от рода деятельности чиновницы.

Рейдерство, покушения и карьера в СБУ

Участие Анны Яловой в распродаже земель «Разгуляя» можно было бы принять за случайность, если бы не один крайне интересный факт. Изначально компания Игоря Потапенко носила название «Разгуляй - УкрРус», указывая на изначальные корни холдинга.

Потапенко родился на Украине. В 80-х окончил Киевское общевойсковое училище, где познакомился с Владимиром Сацюком, также уроженцем Украины. В начале 90-х Потапенко переехал в Москву и учредил компанию «Разгуляй - УкрРус», Сацюк же остался в Киеве, возглавив компанию «УкрРус». Как рассказывал в интервью сам Потапенко, их бизнес с другом изначально был примитивен – из России на Украину везли нефтепродукты, а обратно зерно. Затем компании партнеров начали подминать под себя сахарный бизнес, скупая заводы. Следом пошли иные сельхоз сектора. В целом же система работы кампаний была идентична – рейдерские захваты, невозвратные банковские кредиты, банкротства и прочее.

Но если Потапенко так и остался в бизнесе, то Сацюк в 1998 году избрался депутатом в Верховную Раду, где возглавил два оборонных Комитета. Вероятно, именно тогда он познакомился с Игорем Смешко, на тот момент начальником Главного управления разведки МО Украины. Сацюк и Смешко быстро подружились, став практически неразлучны. Так, Смешко, став главой СБУ в 2004 году, сделав своим заместителем именно Сацюка.

Но в СБУ друзья продержались недолго. В конце 2004 года на дачу к Смешко и Сацюку приехал на тот момент президент Украины Виктор Ющенко, с этого начался громкий скандал с его отравлением.

Сацюк и Смешко с Ющенко в день отравления.

Сацюк стал главным подозреваемым по делу о покушении на президента, но арестован так и не был. Он скрылся в России у Игоря Потапенко, который помог другу с оформлением гражданства. Смешко, что называется, отделался испугом.

В 2008 году Сацюк вернулся на Украину, а в 2013 году он и Смешко поддержали Евромайдан, организованный при непосредственном участии Петра Порошенко. Взамен Порошенко, получив в 2014 году президентский пост, назначил Смешко своим советником по вопросам внешней разведки. В настоящее время Сацюк и Смешко ведут антироссийскую деятельность, в особенности последний, регулярно выступая на политических ток-шоу украинского телевиденья.

Помощь по-семейному

Учитывая данную информацию, складывается следующая ситуация. Проживающая в Петербурге родственница Петра Порошенко Анна Ялова скупает за бесценок землю в Алтайском крае обанкротившегося холдинга, основанного одним из ближайших соратников Порошенко Владимиром Сацюком. Теперь покупка алтайских сельхозугодий Яловой больше не выглядит случайностью.

По нашей версии, Игорь Потапенко и Владимир Сацюк через Игоря Смешко могли обратиться к Петру Порошенко с просьбой посодействовать в выкупе многочисленных активов обанкротившегося «Разгуляя». У украинского экс-президента весьма удачно нашлась родственница в лице Анны Яловой, которая и скупила алтайскую землю «Разгуляя».

В таких обстоятельствах вопросы вызывает уже не только сам факт назначения Борисом Пиотровским родственницы Порошенко на пост директора «Манежа». Теперь уже речь идет об участии Яловой в сомнительных схемах известных рейдеров, десятилетиями разорявших крупнейшие сельхозпредприятия России и Украины. Но, учитывая близость Яловой к дочерям губернатора Беглова, даже данные факты в Смольном предпочтут проигнорировать.