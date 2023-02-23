Сенатор Нарусова назвала антиконституционными запреты и увольнения артистов из-за их позиции по СВО

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Источник: РБК

Людмила Нарусова. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Член Совета Федерации Людмила Нарусова высказалась на заседании верхней палаты российского парламента о ситуации с увольнениями артистов, чья позиция в отношении спецоперации отличается от официальной.

«Народных артистов выдавливают из театров. Лии Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях. Только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право», заявила она (цитата по РБК).

Нарусова также обратила внимание, что президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, призвал не сводить счеты с теми, «кто сделал шаг в сторону».

Однако коллеги Нарусовой по парламенту, не поддержали ее позицию. В частности, сенатор Турчак заявил, что «наказывают за предательство, а не за поведение» (цитата по РИА-новости).

Журналистка Ксения Собчак, комментируя в телеграм-канале, высказывания Нарусовой, написала, что гордится своей матерью.