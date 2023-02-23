Газета NYT сообщает, что Британия создала секретную группу, которая закупает советские боеприпасы для Украины

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Фото: Madeleine Kelly / globallookpress.com

По информации газеты New York Times, полученной от анонимного осведомителя, Минобороны Великобритании организовало секретную целевую группу, нацеленную на закупку советских боеприпасов для Киева.

Издание отмечает, что группа нацелена на приобретение именно советских боеприпасов и «вооружение Украины».

Британия и США давно финансируют оружейные сделки с участием третьих стран и посредников для обеспечения Украины средствами ведения боевых действий, осведомили в газете.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Великобритания отправит Украине все, что будет одобрено США.