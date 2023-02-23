В Петербурге прошли памятные мероприятия в День защитника Отечества

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Елена Соколова

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Жители города почтили память воинов-защитников Ленинграда и пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

Жители Санкт-Петербурга возложили цветы к обелиску «Город-Герой Ленинград» на площади Восстания в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На мероприятии собрались власти города, депутаты, ветераны, представители общественных организаций, школьники и студенты. Участники церемонии минутой молчания почтили память воинов — защитников Ленинграда и всех жителей блокадного города.

Также торжественно-траурная церемония, посвященная памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга, состоялась на Серафимовском кладбище. В ней принял участие губернатор Александр Беглов.

«Мы чтим память всех погибших пожарных. На священном Серафимовском кладбище покоятся наши Герои - пожарные, воины, защитники и жители блокадного Ленинграда. 23 февраля 1991 года — трагическая дата в истории города. Погибли наши ребята. Они боролись с огнем и ценой своей жизни спасли людей», - сказал глава администрации.

Отметим, что 32 года назад при тушении пожара в гостинице «Ленинград» погибли девять сотрудников 11-й пожарной части Калининского района и один сотрудник милиции. В память об огнеборцах 23 февраля в Северной столице РФ объявлен Днем памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга.