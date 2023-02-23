На петербургском телеканале покажут фильм «Ополченочка» о Донбассе

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Елена Соколова

Фото: Фрагмент из фильма "Ополченочка"

Фильм, снятый в 2019 году в Донбассе, впервые покажут на российском телевидении.

Фильм «Ополченочка» о событиях, происходивших в Донбассе в 2016 году, впервые покажут на российской телевидении, хотя сняли его еще в 2019 году. Показывать его будет телеканал "Санкт-Петербург".

Режиссёром фильма стал Алексей Козлов. Сюжет разворачивается вокруг трёх донбасских девушек. В 2016 году они попадают в женский танковый экипаж и сражаются в его составе против Вооруженных сил Украины.

Фильм закончили снимать в 2019 году, уже 11 июля он получил в России прокатное удостоверение. Однако тогда ему не устроили широкий показ. Российский зритель картину в год премьеры так и не увидел. Петербургский телеканал исправляет эту несправедливость.

«Ополченочку» снимали в городах ЛНР – Луганске, Стаханове и Алчевске. Кроме того, некоторые сцены были задокументированы прямо в подразделениях Народной милиции ЛНР.

Саундтреки к фильму записала Юлия Чичерина, а также рок-группа «Зверобой».

Российская премьера "Ополченочки" на телеканале "Санкт-Петербург" состоится в 21:40.