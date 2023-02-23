Ночь на 23 февраля в Петербурге стала второй из самых холодных за всю зиму

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Елена Соколова

Фото: Canva

Сегодня в городе синоптики прогнозируют снег и переменную облачность.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что ночь с 22 на 23 февраля стала второй самой холодной за эту зиму. Температура воздуха упала до -16,3 градусов.

При этом уже с двух часов ночи столбик термометра начал постепенно подниматься. Синоптик объяснил резкое падение температуры изменением направления ветра.

Колесов подчеркнул, что в Ленинградский области опять ожидаются сильные морозы.

«Минимальные температуры на востоке области до -24…-28 гр., на Карельском перешейке -23…-26 гр., даже в Сиверской и Волосово было до -24 гр. Так что очень холодная эта ночь была», – сообщил синоптик.

На сегодняшний день в Петербурге ожидается переменная облачность, к вечеру возможны осадки в виде снега.