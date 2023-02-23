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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Дома Петербурга украсили световыми проекциями в честь Дня защитника Отечества

, 10:29

Дома Петербурга украсили световыми проекциями в честь Дня защитника Отечества
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Фотографии русских солдат будут проецировать на зданиях следующие пять дней.
Здания Санкт-Петербург в честь Дня защитника Отечества украсили световые проекции. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что оригинальные инсталляции появились на фасадах дома 44 по Шпалерной улице, дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту, дома 70 по Большому проспекту В.О., дома 14 по Кондратьевскому проспекту, дома 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, а также на здании Российской национальной библиотеки.
На зданиях можно увидеть фотографии солдат времен Второй мировой войны.
Отмечается, что проекции будут включать в течение пяти дней с 18:15 до 08:10 часов утра.

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