Дома Петербурга украсили световыми проекциями в честь Дня защитника Отечества

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Елена Соколова

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Фотографии русских солдат будут проецировать на зданиях следующие пять дней.

Здания Санкт-Петербург в честь Дня защитника Отечества украсили световые проекции. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что оригинальные инсталляции появились на фасадах дома 44 по Шпалерной улице, дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту, дома 70 по Большому проспекту В.О., дома 14 по Кондратьевскому проспекту, дома 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, а также на здании Российской национальной библиотеки.

На зданиях можно увидеть фотографии солдат времен Второй мировой войны.

Отмечается, что проекции будут включать в течение пяти дней с 18:15 до 08:10 часов утра.