Спортивный комментатор Владимир Писаревский скончался в возрасте 87 лет

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20 февраля 2023, 20:54

Фото: Федерация хоккея России/fhr.ru

Экс-хоккеист и спортивный журналист скончался в 81-й больнице города Москвы из-за осложнения после COVID-19.

Прощание с Писаревским пройдет в 12.00 21 февраля, он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Владимир Писаревский родился в Москве 13 января 1936 года.

В пятидесятые годы выступал за хоккейные клубы — московское «Динамо», «Химик» (Воскресенск). По окончании карьеры спортсмена стал главным тренером команды из Павловского Посада (Московская область).

В 1961 году стал работать в отделе спорта Государственного радиокомитета, где на протяжении более 45 лет освещал на радиостанции «Маяк» крупнейшие хоккейные события — чемпионаты мира, турниры на Олимпийских играх и Играх доброй воли.

С 1995 по 2002 год — комментатор хоккейных трансляций на телеканале «ТВ-6» в паре с Евгением Кузнецовым.

В 2013 году была издана аудиокнига «Как стать спортивным комментатором» с тематическим интервью Владимира Писаревского, в котором он рассказал об опыте советской комментаторской школы.