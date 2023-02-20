Лауреата Нобелевской премии по литературе Неруду могли убить соратники Пиночета

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20 февраля 2023, 20:39 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Спустя почти полвека после смерти знаменитого чилийского поэта Пабло Неруды, учёные заговорили о причинах его ухода в мир иной. И скорее всего, причина кроется вовсе не в тяжёлой болезни, а в действиях спецслужб, подчинявшихся полуфашистскому режиму Аугусто Пиночета.

Пабло Неруда – один из самых известных поэтов Южной Америки. У него было множество премий, среди которых Сталинская и Нобелевская. А ещё он был хорошим другом чилийского президента Сальвадора Альенде, свергнутого как раз приспешниками Пиночета.

Известно, что Неруда был тяжело болен. Он страдал от рака предстательной железы, а умер от инфаркта. Официальная версия смерти выглядела весьма убедительной, пока исследователи не обнаружили кое-что интересное. В 2013 году бывший личный шофёр Неруды рассказал, что поэт ему звонил из больницы и сообщил, что пока он спал, врачи сделали ему неизвестный укол. Племянник Пабло так же заявлял об умышленном причинении вреда его дяде. В итоге, тело Неруды эксгумировали. Изучение останков длилось очень долго. Вначале судмедэксперты ничего не видели, но спустя два года оказалось, что в тканях тела обнаружилась бактерия, которую там точно не должно быть.

Недавно стало известно, что бактерия зовётся Clostridium botulinum. Она ответственна за развитие одной из самых опаснейших инфекций – ботулизма. Из почвы вокруг гроба бактерия уж точно не могла попасть в тело Неруды. Иными словами, она могла угодить в его организм только при жизни. Ещё одна подозрительная деталь по поводу смерти Пабло Неруды заключается в несуществующем враче. В день смерти поэта в клинике якобы дежурил некий доктор Прайс. Но врачей с такой фамилией в той больнице не было. Версия об истощении тоже выглядела нелепо, ведь литератор весил чуть ли не 100 кг. И здесь задаётся вопрос: если Неруду действительно убили прислужники Пиночета, то с какой целью?

Незадолго до смерти Пабло собирался уехать в Мексику. Жена уже собрала ему чемоданы. Учитывая его известность, политическую деятельность и давнюю карьеру дипломата, он мог бы стать серьёзной угрозой для режима Пиночета за рубежом. Кто знает, к чему бы это привело. Возможно, он сумел бы создать нечто вроде собственной ячейки для борьбы с диктатором, написать множество «опасных» призывов и статей. В любом случае, расследование вокруг смерти Неруды ещё будет продолжаться, и тогда, возможно, мы получим долгожданные ответы.