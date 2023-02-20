Умер бронзовый призер чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов

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20 февраля 2023, 20:39

Фото: Всероссийской федерации волейбола

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола сообщила о кончине призера юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года.

Иван шесть дней назад попал в тяжелую автомобильную аварию. После автокатастрофы Осипов впал в кому.

Врачи боролись за его жизнь, но спасти спортсмена не смогли.

Осипов - родом из Геленджика. С сентября 2009 году занимался волейболом в спортивной школе «Виктория», воспитанник ДЮСШ.

В 12 лет Иван Осипов вошел в состав сборных команд Краснодарского края по классическому и пляжному волейболу.

За время обучения в спортшколе становился неоднократным призером первенств Кубани, чемпионом России и чемпионом Спартакиады учащихся России.

Осипов завоевал бронзу чемпионата Европы 2019 года в австрийском Бадене в паре с Анатолием Василенко.