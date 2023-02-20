В Петербурге начали снимать детективный сериал «Большой дом»

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 февраля 2023, 19:54

Фото: скриншот с сайта youtube.com

В проекте затронут тему работы НКВД в условиях блокады Ленинграда.

В Северной столице начались съёмки детективного сериала под названием «Большой дом». Создатели в своей работе планируют рассказать, как сотрудники НКВД работали в период блокады Ленинграда 1941-1944 годов.

Режиссёром сериала выступил Егор Кончаловский, он снял такие фильмы, как «Антикиллер», «Розы для Эльзы», «Побег», «Москва, я люблю тебя!».

Прошел только первый съемочный день, планируется ещё 52. Декорациями картины стали территории у Михайловского замка.

Главный герой сериала – Александр Строганов по кличке Граф. Это историческая личность – он в 1942 году попал в лагерь для военнопленных и согласился сотрудничать с гитлеровцами. В работе Кончаловского он становится участником группировки "Зиг-заг".