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Аргументы Недели → Общество 13+

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

, 19:45

Нидерланды в рамках решения об уравнивании численности дипработников высылают 17 российских дипломатов. В МИД РФ назвали это решение недружественным шагом, направленным на разрушение отношений между двумя странами. 

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