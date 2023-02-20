Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

Нидерланды в рамках решения об уравнивании численности дипработников высылают 17 российских дипломатов. В МИД РФ назвали это решение недружественным шагом, направленным на разрушение отношений между двумя странами.
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