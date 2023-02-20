Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала группу мошенников

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

20 февраля 2023, 19:30

Фото: canva.com

Они занимались онлайн-продажей брендовой одежды и дорогой электроники, но отправляли кустарно сшитые платья и землю.

Полиция Санкт-Петербурга задержала участников группы интернет-мошенников, которые занимались обманом покупателей. Вместо одежды от популярных брендов и электроники онлайн-магазин отправлял потребителям самодельные костюмы, дешевую технику и песок в пакетах по почте.

Группа состояла из пяти человек: двоих организаторов, закупщика оптовых партий, создателя интернет-магазинов и рекламщика. Возраст всех участников составляет от 29 до 35 лет. Текстильную продукцию они заказывали у производителя в Иваново, который шил одежду кустарным способом из дешевого сырья, дешевую электронику закупали у посредников в разных регионах, а в некоторых случаях для дополнительного веса отправляли пакеты с песком или землей.

В Северной столице от действий мошенников пострадали четверо. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». Но после дополнительных следственных мероприятий выяснилось, что пострадавших значительно больше – 150 человек в 30 регионах страны.