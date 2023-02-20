Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 февраля 2023, 19:12

Фото: canva.com

Празднование состоится 26 февраля на Елагином острове.

В это воскресенье, 26 февраля, на Елагином острове в Петербурге пройдут народные гуляния «Шуми, Масленица!» на семи интерактивных площадках. В них примут участие уличные театры, различные ряженые и скоморохи, казаки с конно-трюковой программой, а также другие коллективы из Пскова, Великого Новгорода, Вологодской губернии и Санкт-Петербурга.

Среди самых интересных зон отдыха: «Сытный двор» с ярмаркой фермерских деликатесов, песнями и танцами, «Потешная поляна», на которой выступят кулачные бойцы и казаки-джигиты, игровая фотозона у кафе «Остров», где зрителей развлекут театры «Нос» и «Кукартель», а также «Масляный луг», на котором также выступят уличные театры, пройдут различные игры и состязания и шуточные действия.

В течение всей недели жители и гости Санкт-Петербурга могут посетить Елагиноостровский дворец-музей, Музей художественного стекла, изготовить сувенир на мастер-классах Творческой дачи и прийти на шоу «Секрет стеклодува» в Стеклодувной мастерской.

Праздничная церемония по сжиганию Масленичного Чучела начнется в 18:00 и продлится 20 минут. Стоимость входного билета составляет 250 рублей для взрослых и 50 рублей для школьников, студентов и военнослужащих. Также доступны билеты по «Пушкинской карте», а льготные категории граждан могут посетить народные гуляния бесплатно.